Son dakika gelen haberlere göre bugün Galata Kulesi'nde yabancı uyruklu bir şahıs metrelerce yükseklikten atlayıp intihar etti. Bu olayın ardından vatandaşlar kim intihar etti, nereli merak etti. Peki, Galata Kulesi'nde intihar eden kim, nereli, ismi ne, yabancı uyruklu mu? 12 Ekim 2022 Galata Kulesi'nden atlayan kim, öldü mü? İşte detaylar...

Galata Kulesi'nde intihar eden kim? Galata Kulesi'nde kim intihar etti, ölen kim? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Galata Kulesi'nde seyir terasına çıkan yabancı uyruklu bir kişi, metrelerce yükseklikten kendini aşağıya bıraktı. 30'lu yaşlardaki şahıs, feci şekilde hayatını kaybetti. Peki, 12 Ekim 2022 Galata Kulesi'nden atlayan kim, öldü mü? Bilgiler sizlerle...

GALATA KULESİ'NDE İNTİHAR EDEN KİMDİR?

Galata Kulesi'nde seyir terasına çıkan yabancı uyruklu bir kişi, metrelerce yükseklikten kendini aşağıya bıraktı. 30'lu yaşlardaki şahıs, feci şekilde hayatını kaybetti. İntihar eden kişinin kimlik bilgileri henüz bilinmiyor, gencin üzerinden kimlik çıkmadı.

Saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Bereketzade Mahallesi Büyük Hendek Caddesi üzerindeki Galata Kulesi'nde meydana gelen olayda, 30'lu yaşlarda yabancı uyruklu erkek bir şahıs kulenin seyir terasına çıkıp kendini aşağıya bıraktı. Metrelerce yükseklikten yere çakılan şahıs feci şekilde can verdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olayı gören vatandaşların ihbarda bulunması üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

GENCİN ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Bunun üzerine polis ekipleri kulenin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Gencin üzerinden kimlik çıkmazken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sırasında yerli ve yabancı turistler olanı biteni şaşkın bakışlarla izledi. Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.