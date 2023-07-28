Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerinin giriş ücretlerine 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere zam yapıldı. Peki Galata Kulesi giriş ücreti ne kadar? 2023 Galata Kulesi öğrenci, öğretmen, tam, müzekart giriş ücreti!

Galata Kulesi giriş ücreti ne kadar? Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerinin giriş ücretlerine 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere zam yapıldı. Peki Galata Kulesi giriş ücreti ne kadar? 2023 Galata Kulesi öğrenci, öğretmen, tam, müzekart giriş ücreti haberimizde...

GALATA KULESİ GİRİŞ ÜCRETİ 2023

Efes Antik Kenti giriş ücreti 650 TL olarak belirlendi. MüzeKart sahipleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığına bağlı 350'den fazla müze ve ören yerini bir yıl boyunca sınırsız ziyaret edebilecek.

Zamlı listeye göre İstanbul Havalimanı Müzesi'nin giriş ücreti 13 Euro olarak belirlenirken, bazı müze ve ören yerlerine giriş ücretleri şöyle:

Efes Antik Kenti 700 TL

Pamukkale Ören Yeri 700 TL

Aspendos 340 TL

Ihlara Vadisi 330 TL

Kız Kulesi 550 TL

Galata Kulesi 650 TL

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 450 TL

Göreme Ören Yeri 480 TL

Anadolu Medeniyetleri Müzesi 280 TL

Patara Ören yeri 340 TL

Troya Müzesi 330 TL

TÜRK VATANDAŞLARI, MÜZELERE ARTIK SADECE MÜZEKART İLE GİREBİLECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı 350'yi aşkın müze ve ören yerine Türk vatandaşlarının 60 liraya sınırsız ziyaret etmesi uygulamasının devamına ilişkin 16 Temmuz'da karar alındığı anımsatıldı. Bu yerlere, 1 Ağustos'tan itibaren ziyaretlerin sadece Müzekart ile yapılabileceği belirtilen açıklamada, yabancıların girişlerinde de bu tarih itibarıyla güncel fiyat uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

ÜCRETSİZ GİRME HAKKI BULUNAN GRUPLAR

Türkiye Müzeleri mobil uygulaması üzerinden de dijital olarak temin edilebilen Müzekart haricinde müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı da tanınıyor. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 18 yaş ve altındaki gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler, 65 yaş ve üstü vatandaşlar, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları, engelliler ve bir refakatçisi, er ve erbaşlar ile ICOM, ICOMOS ve UNESCO kartı sahipleri, müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanıyor.

Ayrıca, basın kimlik kartı sahipleri, seyahat acentesi sahibi veya sorumlu müdürleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı kokardına haiz profesyonel turist rehberleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki eş ve çocukları, 0-12 yaş arası yabancı uyruklu çocuklar ile Hayatboyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki öğrenci gruplarına (Türkiye'deki muhatapları tarafından sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla) müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı tanınıyor.