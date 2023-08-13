Beyoğlu ve Fatih ilçelerini birbirine bağlayan Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapatıldı mı? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Özellikle Galata Köprüsünü kullanmak isteyen vatandaşlar, Galata Köprüsü trafiğe kapatıldı mı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Galata Köprüsü trafiğe kapatıldı mı? Galata Köprüsü neden trafiğe kapatıldı, ne zaman açılacak?

Galata Köprüsü trafiğe kapatıldı mı? Sorusu, internet üzerinde yer almakta olan bilgilendirmeler nedeniyle merak ediliyor. Bir süredir trafiğe kapatılacağı söz konusu olan Galata Köprüsünün son durumu arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galata Köprüsü trafiğe kapatıldı mı? Galata Köprüsü neden trafiğe kapatıldı, ne zaman açılacak?

GALATA KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI MI?

Galata Köprüsü'nün Karaköy-Eminönü yönü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bakım ve onarım çalışmaları kapsamında trafiğe kapatıldı. Çalışmalar kapsamında birinci etapta Karaköy- Eminönü istikameti trafiğe kapatıldı. Görevliler, beton bariyerlerle köprüyü kapatırken, iş makineleri de köprüde yerini aldı. Birinci etap çalışmalar kapsamında trafik akışı, Karaköy'den Eminönü istikametine gidecek araçlar Tersane Caddesi'nden Atatürk Köprüsü'ne yönlendirilecek ve Eminönü'ne ulaşımları sağlanacak.

GALATA KÖPRÜSÜ NE ZAMAN TRAFİĞE AÇILACAK?

Galata Köprüsü'nde 40 gün sürecek bakım ve onarım çalışmalarının 20 gün sürecek ilk etabı için saat 01.00 itibarıyla hazırlıklar başladı. Olası İstanbul depremine hazır hale getirilmesi hedeflenen köprüdeki çalışmalar 40 gün sürecek.