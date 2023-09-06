GAİN ÜCRETLİ Mİ? Gain üyeliği kaç para, 2023 Gain fiyatları ne kadar? Gain ücretsiz izleniyor mu?

Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon (MAM) programının son konuğu insansı robot Sophia oldu. Programın fragmanını izleyenler bölümün Gain platformunda yayınlanacağını görünce Gain ücretli mi? Gain üyeliği kaç para, 2023 Gain fiyatları ne kadar? Gain ücretsiz izleniyor mu? Sorularını gündeme getiriyor. İşte detaylar…

Yerli-yabancı dizi ve filmler, belgeseller, haber, müzik, spor, eğlence programlarının yanı sıra canlı yayınlar da kaliteli vakit geçirmeniz için oluşturulan bu platform son zamanlarda en çok araştırılan konulardan biri oldu. Seyirciler Gain ücretli mi? Gain üyeliği kaç para, 2023 Gain fiyatları ne kadar? Gain ücretsiz izleniyor mu? Sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizdedir…

GAIN ÜCRETLİ Mİ?

Yerli-yabancı dizi ve filmler, belgeseller, haber, müzik, spor, eğlence programlarının yanı sıra canlı yayınlar da kaliteli vakit geçirmeniz için çeşitli programlar sunan Gain'in farklı ödeme planları bulunuyor. İşte 2023 Gain fiyatları:

GAİN Aylık Paket : 99 ₺

GAİN Üniversiteli ve Akademisyen Paketi: 11,90 ₺

Gain, platforma ilk kez kayıt olan kullanıcılar, hem de Premium aboneliği bulunmayanlar için platforma bir aylığına 1 TL'ye abone olma imkanı tanıyor.

GAİN'DE ÜNİVERSİTELİ İNDİRİMİ VAR MI?

Üniversite öğrencileri ve akademisyenler için aylık abonelik ücreti yalnızca 11,90 TL. Bu indirimden faydalanabilmek için öncelikle .edu veya .edu.tr uzantılı e-posta adresinizle GAİN'e üye olmalısınız. Daha sonra e-postanıza gelen onay bağlantısına tıklayarak açılan ödeme sayfasından indirimli abone olabilirsiniz. Aboneliğiniz, iptal etmediğiniz sürece her ay indirimli fiyattan otomatik olarak yenilenir.