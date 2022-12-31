Geçtiğimiz günlerde gözaltına alındığı bilinen Gaga Bulut'un neden gözaltına alındığını ve hapse girdiğini merak eden takipçileri ve diğer sosyal medya kullanıcıları, Gaga Bulut neden hapse girdi? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Gaga Bulut neden hapse girdi? Gaga Bulut neden gözaltına alındı, tutuklandı? Gaga Bulut suçu ne?

Gaga Bulut neden hapse girdi? Sorusu, Gaga Bulut'un hapse girmesinin ardından gündeme geldi ve birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Yapılan açıklamalar ile birlikte birçok kişinin aklında soru işareti bırakan Gaga Bulut neden hapse girdi? Gaga Bulut neden gözaltına alındı, tutuklandı? Soruları yanıt buldu. Peki, Gaga Bulut neden hapse girdi? Gaga Bulut neden gözaltına alındı, tutuklandı? Gaga Bulut suçu ne?

GAGA BULUT NEDEN HAPSE GİRDİ?

Polis, hakkında 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek' ve 'şantaj' suçlarından soruşturma açılan fenomene ait adrese bu sabah operasyon düzenledi. Gaga Bulut olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'un, sosyal medya uygulamasından kanal açıp, cinsel içerikli videolar paylaştığı, bu fotoğraf ve videolardaki kişilere ait görselleri kaldırmak için şantaj yaptığını belirledi.

GAGA BULUT KİMDİR?

Youtube kanalında yaklaşık 184 bini aşkın abonesi bulunan Gaga Bulut, hazırladığı videoları takipçileriyle paylaşıyor. 21 yaşında olan Gaga Bulut, İzmir'de ikamet ediyor ve farklı konularda video içerikleri üretiyor.