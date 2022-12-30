Gaga Bulut olarak bilinen sosyal medya fenomeninin gözaltına alınması nedeniyle Gaga Bulut neden gözaltına alındı? Sorusu merak ediliyor. Takipçileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından Gaga Bulut neden gözaltına alındı? Gaga Bulut neden tutuklandı? Sorularına yanıt aranıyor. Peki, Gaga Bulut neden gözaltına alındı? Gaga Bulut neden tutuklandı?

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GAGA BULUT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Polis, hakkında 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek' ve 'şantaj' suçlarından soruşturma açılan fenomene ait adrese bu sabah operasyon düzenledi. Gaga Bulut olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'un, sosyal medya uygulamasından kanal açıp, cinsel içerikli videolar paylaştığı, bu fotoğraf ve videolardaki kişilere ait görselleri kaldırmak için şantaj yaptığını belirledi.