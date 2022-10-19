Gabriel Suazo kimdir? Gabriel Suazo kaç yaşında, nereli? Gabriel Suazo hangi takımda, hangi mevkii?

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GABRİEL SUAZO KİMDİR?

Gabriel Alonso Suazo Urbina 9 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. Şu anda Primera División kulübü Colo-Colo'da defans pozisyonunda oynayan Şilili bir futbolcudur. Şili U20 ile birlikte 2015 yılında L'Alcúdia Turnuvasını kazandı. Suazo, Şili U20'yi 2017 Güney Amerika Şampiyonası'nda ve Şili U23'ü hem 2019 Toulon Turnuvasıhem de 2020 Olimpiyat Öncesi Turnuvası'nda temsil etti. Suazo, Mayıs 2016'da Şili'nin Meksika'ya karşı Copa América Centenario öncesi hazırlık maçına çağrılmıştı.