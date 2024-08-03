Gabriel Sara yok mu? Galatasaray Gabriel Sara sakat mı, neden Beşiktaş maçında yok?

Sarı-kırmızılı takım, Norwich City'e bu transfer için 20 milyon Euro + bonuslar civasında bonservis ödeyecek. Oyuncu ise 2.5 - 3 milyon Euro'ya yakın senelik ücret kazanacak. Galatasaray Gabriel Sara sakat mı, neden Beşiktaş maçında yok?

GALATASARAY GABRİELNEDEN BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK?

Bu sezon hem Trendyol Süper Lig'de hem de Avrupa'da mücadele edecek olan Galatasaray, transferde mutlu sona ulaştığı Gabriel Sara'yı İstanbul'a getiriyor.

Brezilyalı yıldızı taşıyan özel uçağın 21 - 21.30 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takım, Norwich City'e bu transfer için 20 milyon Euro + bonuslar civasında bonservis ödeyecek. Oyuncu ise 2.5 - 3 milyon Euro'ya yakın senelik ücret kazanacak.

Geçtiğimiz sezon takımı ile tüm kulvarlarda 53 maç çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 14 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.