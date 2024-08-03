Bu sezon hem Trendyol Süper Lig'de hem de Avrupa'da mücadele edecek olan Galatasaray, transferde mutlu sona ulaştığı Gabriel Sara'yı İstanbul'a getiriyor. Brezilyalı yıldızı taşıyan özel uçağın 21 - 21.30 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.Gabriel Sara saat kaçta geliyor? Süper Kupa Beşiktaş maçına glecek mi?

GABRİEL SARA SAAT KAÇTA GELİYOR?

Bu sezon hem Trendyol Süper Lig'de hem de Avrupa'da mücadele edecek olan Galatasaray, transferde mutlu sona ulaştığı Gabriel Sara'yı İstanbul'a getiriyor.

Brezilyalı yıldızı taşıyan özel uçağın 21 - 21.30 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takım, Norwich City'e bu transfer için 20 milyon Euro + bonuslar civasında bonservis ödeyecek. Oyuncu ise 2.5 - 3 milyon Euro'ya yakın senelik ücret kazanacak.

Geçtiğimiz sezon takımı ile tüm kulvarlarda 53 maç çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 14 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.