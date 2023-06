Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Gabriel Guevara geliyor. Peki, Gabriel Guevara kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi film ve dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

GABRİEL GUEVARA KİMDİR?

Gabriel Guevara 28 Ocak 2001 doğumlu İspanyol oyuncudur. 22 yaşındaki oyuncu, Tomorrow is Today, How to Screw it All up ve Culpa Mia filmlerinde rol almıştır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan oyuncu Gabriel Guevara'nın İnstagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunmaktadır.