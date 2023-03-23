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Gabon - Sudan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Mart Gabon - Sudan maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

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Gabon - Sudan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Mart Gabon - Sudan maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Gabon - Sudan maçı oldu. Peki, Gabon - Sudan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Mart Gabon - Sudan maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Gabon - Sudan maçı ne zaman başlayacak? Gabon - Sudan maçının özeti nerede yayınlanır? Gabon - Sudan maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...

Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Gabon - Sudan maçı olacak. Peki, Gabon - Sudan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Mart Gabon - Sudan maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...

Gabon - Sudan Afrika Uluslar Kupası Eleme maçı 23 Mart 2023 Perşembe günü yani bugün saat 22:00'da başlayacak.

Maçı Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Maç, Franceville'da, Stade de Franceville Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Futbol Sudan Gabon Gündem Spor Haberler

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