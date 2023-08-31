Orta Afrika ülkesi Gabon'da bir grup üst düzey asker Gabon 24 televizyon kanalına çıkarak yönetime el koyduklarını açıkladı. Gabon'da son durum araştırılmaktadır. Peki, Gabon darbe son durum ne? Gabon'da hükümet düştü mü? İşte detaylar...

Afrika'da, Nijer'in ardından son askeri darbenin, kıtanın küçük ülkelerinden Gabon'da yapılması dikkatleri bu ülkeye çevirdi. Gabon'da darbenin son durumu araştırılmaktadır. Gabon'da hükümet düştü mü merak konusu oldu. Peki, Gabon darbe son durum ne? Gabon'da hükümet düştü mü? Detaylar haberimizde...

GABON DARBE SON DURUM NE?

Dünya, Nijer'in ardından bir diğer Afrika ülkesi Gabon'da yaşanan askeri darbe sürecini yakından takip ediyor. Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi'nin Gabon'da yönetime el koymasının ardından Kamerun ve Ruanda ulusal ordularında önemli hamleler yaptı. Benzer bir askeri darbe tehdidinden endişe eden iki ülke ordularına yeni atamalar yapıldı, üst düzey birçok isim emekliye ayrıldı.

GABON'DA HÜKÜMET DÜŞTÜ MÜ?

Dünyanın en yaşlı lideri olan, 41 yıldır görevine devam eden 90 yaşındaki Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, Savunma Bakanlığı ve ordu kadrolarına yeni atamalar yaptı.