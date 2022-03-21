Gabardin nedir merak edilen konuların başında geliyor. Günlük hayatta kullandığımız veya sıkça duyduğumuz, okuduğumuz bazı ifadelerin anlamları bilinemeyebiliyor. Bu ifadelerden birisi de Gabardin oldu. Gabardin ifadesini günlük hayatımızda sıklıkla duyabiliyoruz. Peki, Gabardin ne demek? Gabardin TDK anlamı nedir? Gabardin kelime anlamı nedir? İşte detaylar...

GABARDİN NE DEMEK?

Gabardin, yün ya da pamuk ile örgü dokuma ile dokunan güçlü ve dayanıklı bir kumaş türüdür. Gabardin kumaşlar oldukça sık dokunmakta olup bu sayede su geçirmez özellikleri bulunur.

Özelikleri

Polyester içermez.

Sık dokunur ve tok bir görünüme sahiptir.

Bu kumaş iç göstermez, zor kırışır, sağlam ve dayanıklıdır.

Pamuk ya da yün içerdiği için terletmeyen bir kumaş türüdür.

Kumaş sıcak tutar. Bu nedenle ceket, pantolon, etek ya da dış giyimde kullanılır.

GABARDİN TDK ANLAMI NEDİR?

Gabardin, sık dokunmuş bir tür ince yünlü veya pamuklu kumaştır.

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