Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akaryakıta gelen ÖTV zammı sonrası Gabar'dan petrol çıkıyor mu? Gabar'dan petrol ne zaman çıkacak? Sorularını yanıtladı. Peki, Gabar'dan petrol çıkıyor mu? Gabar'dan petrol ne zaman çıkacak?

Gabar'dan petrol çıkıyor mu? Merak ediliyor ve arma motorları üzerinde araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turu dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akaryakıt zammının ardından Gabar'da bulunan petrolün gündeme gelmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Gabar'dan petrol çıkıyor mu? Gabar'dan petrol ne zaman çıkacak?

GABAR'DAN PETROL ÇIKIYOR MU?

Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Karadeniz'deki gaz rezervi Ağustos 2020'de keşfedildi. Nisan 2023 itibariyle Faz-1 kapsamında planlanan 10 kuyu devreye alındı. Böylelikle de Karadeniz gazı sisteme dahil oldu, evlerimizde kullanmaya başlandı. Nisan ayında konutlarda doğalgazı 1 ay bedava, 1 yıl boyunca da 25 metreküpe denk doğalgazı ücretsiz yaptıysak Gabar petrolü de sistemimize entegre edildiğinde vatandaşımıza bir yansıması mutlaka olacaktır. Keşfi yapılan petrolün sisteme girmesi, yakıt olarak kullanılması biraz zaman alacak.

"AİLE VE GENÇLİK BANKASININ KAYNAĞI OLACAK"

Öte taraftan Aile ve Gençlik Bankasının kaynağı bu Gabar petrolü ve Karadeniz doğalgazı olacak. Bu konuda Norveç modelini önemsiyorum. Aile ve Gençlik Bankasını bunun için kuruyoruz. Orada belli bir rezervi tutacağız. Bu rezervden aileler, gençler istifade edecekler. Bu da vatandaşlarımıza başka bir yansıması olacaktır."