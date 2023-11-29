Ga Prou Tofu tarifi! MasterChef Ga Prou Tofu nasıl yapılır?

Tayland mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Ga Prou Tofu ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Ga Prou Tofu nasıl yapılır? Ga Prou Tofu nedir? Ga Prou Tofu nasıl yapılır, Ga Prou Tofu yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Ga Prou Tofu yapıldı, evde klasik Ga Prou Tofu yapıldı! İşte en güzel Ga Prou Tofu!

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Ga Prou Tofu hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Ga Prou Tofu hazırladı. Peki, Ga Prou Tofu nedir? Ga Prou Tofu nasıl yapılır? Ga Prou Tofu nedir?

GA PROU TOFU TARİFİ!

Sos

55 gr (¼ su bardağı) esmer şeker

60 ml (¼ su bardağı) sebze suyu

30 ml (2 yemek kaşığı) soya sosu

30 ml (2 yemek kaşığı) pirinç sirkesi

30 ml (2 yemek kaşığı) ketçap

5 ml (1 çay kaşığı) mısır nişastası

5 ml (1 çay kaşığı) sambal oelek

450 g (1 lb) sert tofu, küpler halinde kesin ve kurulayın

30 ml (2 yemek kaşığı) mısır nişastası

60 ml (¼ bardak) kanola yağı

4 yeşil soğan, ince doğranmış

2 diş sarımsak, ince doğranmış

5 ml (1 çay kaşığı) ince kıyılmış taze zencefil

Bir kapta tüm malzemeleri çırpma teli ile karıştırın. .

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Büyük bir kapta tofuyu nişastayla karıştırın ve fazlasını silkeleyin. Bir tabakta rezerve edin.

Bir wok içinde yağı ısıtın. Hafifçe kızarana kadar tofunun yarısını bir seferde kızartın. Tuz ve biber. Delikli bir kaşık kullanarak tofuyu wok'tan çıkarın ve emici kağıtla kaplı bir tabağa koyun.

Wok'ta yeşil soğanları, sarımsakları ve zencefili karıştırarak 1-2 dakika yumuşatın. Gerektiği kadar yağ ekleyin. Sosu ekleyin. Karıştırırken kaynatın. Tofu ekleyin ve 2 dakika pişirmeye devam edin, karıştırarak ısıtın ve sosla iyice kaplayın.

Tofuyu tabaklara paylaştırın. İstenirse yasemin pirinci ve buharda pişirilmiş brokoli ile servis yapın.