G20 zirvesi ne zaman, nerede yapılacak? G20 Liderler Zirvesi kaç gün sürecek?

G20 zirvesi, dünyanın en büyük ekonomilerini temsil eden ülkelerin liderlerinin bir araya geleceği önemli bir toplantıdır. Bu toplantının ne zaman ve nerede yapılacağı merak konusu olmuştur. Peki, G20 zirvesi ne zaman, nerede yapılacak? G20 zirvesi kaç gün sürecek? İşte detaylar...

Bu yıl 18.si düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nin nerede yapılacağı merak konusu oldu. Zirve sırasında 100 bine yakın polis ve asker görev yapacak. Arama motorlarında G20 zirvesinin ilk olarak hangi ülkede gerçekleşeceği sorgulatılıyor. Kullanıcılar tarafından G20 zirvesinin detayları araştırılmaktadır. Peki, G20 zirvesi ne zaman, nerede yapılacak? G20 zirvesi kaç gün sürecek? Detaylar haberimizde...

G20 ZİRVESİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

GÜVENLİK ARTIRILDI

Liderleri ağırlayacak Yeni Delhi'deyse güvenlik had safhada. Zirve sırasında 100 bine yakın polis ve asker görev yapacak. İnsansız hava araçları ve savaş jetleri de havadan destek verecek, kentte adeta hayat duracak. Yoğun trafiğin önüne geçebilmek için Yeni Delhi'deki tüm bankalar, okullar, devlet daireleri ve özel işletmeler kapatılacak.

AFRİKA BİRLİĞİ DE ÜYE OLACAK

ABD basını G-20 zirvesinde Afrika Birliği'nin üyeliğinin onaylanacağını yazdı. Afrika Birliği bundan önce "davetli uluslararası organizasyon" statüsündeydi. Böylelikle Afrika Birliği G-20 üyesi olan Avrupa Birliği'yle aynı statüye kavuşmuş olacak. Duyurunun zirve sırasında yapılması bekleniyor.