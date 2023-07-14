G20 Toplantısı ne zaman olacak? 2023 G20 Zirvesi nerede yapılacak?
Gündem Haberleri
G20 Toplantısı ne zaman olacak? 2023 G20 Zirvesi nerede yapılacak? araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile birlikte katılacak. G20 Toplantısı ne zaman olacak? 2023 G20 Zirvesi nerede yapılacak? gündeme geliyor. Peki, G20 Toplantısı ne zaman olacak? 2023 G20 Zirvesi nerede yapılacak?
G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılacak. G20 Toplantısı ne zaman olacak? 2023 G20 Zirvesi nerede yapılacak? gündeme geliyor. G20 Toplantısı ne zaman olacak? 2023 G20 Zirvesi nerede yapılacak? araştırılıyor. G20 Toplantısı ne zaman olacak? 2023 G20 Zirvesi nerede yapılacak? Detaylar haberimizdedir…
G20 TOPLANTISI NE ZAMAN OLACAK?
Alınan bilgiye göre, Hindistan'da düzenlenecek G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek katılacak. Bakan Şimşek'e, toplantılarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek. Bakan Şimşek, G20 toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarette de yer alacak.