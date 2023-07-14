G20 Toplantısı ne zaman olacak? 2023 G20 Zirvesi nerede yapılacak? araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile birlikte katılacak. G20 Toplantısı ne zaman olacak? 2023 G20 Zirvesi nerede yapılacak? gündeme geliyor. Peki, G20 Toplantısı ne zaman olacak? 2023 G20 Zirvesi nerede yapılacak?

Hafize Gaye Erkan için bir ilk! Bakan Şimşek ile birlikte G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak

G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılacak. G20 Toplantısı ne zaman olacak? 2023 G20 Zirvesi nerede yapılacak? gündeme geliyor. G20 Toplantısı ne zaman olacak? 2023 G20 Zirvesi nerede yapılacak? araştırılıyor. G20 Toplantısı ne zaman olacak? 2023 G20 Zirvesi nerede yapılacak? Detaylar haberimizdedir…

G20 TOPLANTISI NE ZAMAN OLACAK?

Alınan bilgiye göre, Hindistan'da düzenlenecek G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek katılacak. Bakan Şimşek'e, toplantılarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek. Bakan Şimşek, G20 toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarette de yer alacak.

2023 G20 ZİRVESİ NEREDE YAPILACAK?

Hindistan'da düzenlenecek G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılacak. Bakan Şimşek'e toplantılarda Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.