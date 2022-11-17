Gündemde yer alan konulardan birisi olan G20 Nedir? Sorusu, oldukça merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise G20'de hangi ülkeler var? Sorusu oluyor. Peki, G20 Nedir? G20'de hangi ülkeler var? G20 Ülkeleri hangi ülkelerdir?

Son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alan G20 hakkında birçok detay merak ediliyor ve araştırılıyor. G20 hakkında merak edilen detaylar arasında G20 Nedir? Sorusu ve G20'de hangi ülkeler var? Sorusu da bulunuyor. Peki, G20 Nedir? G20'de hangi ülkeler var? G20 Ülkeleri hangi ülkelerdir?

G20 NEDİR?

20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşuyor. Daha çok İngilizce Group of 20 (20 Grubu) kavramının kısaltması olan G20 adıyla bilinir.

G20 ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor.

G20'ye üye 19 ülkenin hepsinin millî geliri dünyada ilk 31'de yer alıyor. İspanya, İsviçre, Norveç, İran, Tayvan ve Venezuela ekonomik olarak bazı üyelerden daha büyük olmalarına rağmen G20'de bulunmuyor. Birçok Avrupa Birliği ülkesi de, G20'de bağımsız olarak değil sadece AB Komisyonu olarak temsil ediliyor.

G20 ÜLKELERİ HANGİLERİDİR?