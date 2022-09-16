Ehliyet, belirli bir aracın şoförünün, sürüş yetkisinin ve yeterli bilgisinin olduğunu gösteren kart olarak tanımlanıyor. Farklı tipte ve büyüklükteki araçların sürüş yetkisini belirlemek adına farklı ehliyet sınıfları bulunuyor. Ehliyet türleri kullanılacak olan taşıtın özelliklerine göre belirleniyor. Peki, G sınıfı ehliyet hangi araçları kullanabilir? G sınıfı ehliyet nedir?

Gerek motorlu gerekse motorsuz araçların trafikte güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri adına, kullanıcılar sürücü belgesi zorunluluğu getirilmiştir. Kişiler sürücü belgesi alabilmek için ilk etapta hangi tür aracı kullanacaklarına karar vermelidir. Çünkü her araç için aynı ehliyet verilmez. Peki, G sınıfı ehliyet hangi araçları kullanabilir? G sınıfı ehliyet nedir? İşte detaylar haberimizde...

G SINIFI EHLİYET NEDİR?

G sınıfı ehliyetin geçerlilik süresi 10 yıl olarak geçiyor ve M sınıfı ehliyet sahiplerinin kullanabildiği araçları kullanabiliyor.

G SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANABİLİR?

G sınıfı ehliyet, iş makinalarının kullanılabilmesini sağlıyor.

G SINIFI EHLİYET İÇİN YAŞ SINIRI NEDİR?

G sınıfı ehliyeti alabilmek için en az 18 yaşında olmak gerekiyor.