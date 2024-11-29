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Fyodor Dostoyevski'nin yazdığı "Suç ve Ceza" adlı romanda başkarakter Raskolnikov, roman boyunca kaç cinayet işlemiştir?

Fyodor Dostoyevski'nin yazdığı
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Fyodor Dostoyevski'nin yazdığı "Suç ve Ceza" adlı romanda başkarakter Raskolnikov, roman boyunca kaç cinayet işlemiştir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Fyodor Dostoyevski'nin yazdığı "Suç ve Ceza" adlı romanda başkarakter Raskolnikov, roman boyunca kaç cinayet işlemiştir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Fyodor Dostoyevski'nin yazdığı "Suç ve Ceza" adlı romanda başkarakter Raskolnikov, roman boyunca kaç cinayet işlemiştir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

FYODOR DOSTOYEVSKİ'NİN YAZDIĞI "SUÇ VE CEZA" ADLI ROMANDA BAŞKARAKTER RASKOLNİKOV, ROMAN BOYUNCA KAÇ CİNAYET İŞLEMİŞTİR?

A: 1

B: 2

C: 3

D: 4

Cevap:

Fyodor Dostoyevski'nin yazdığı 'Suç ve Ceza' adlı romanda başkarakter Raskolnikov, roman boyunca kaç cinayet işlemiştir?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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