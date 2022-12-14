ABD'li bilim insanları, ilk kez bir nükleer füzyonda reaksiyonu ateşlemek için kullanılan enerjiden daha fazla enerji ürettiklerini duyurdu. 'Net enerji kazancı' olarak tanımlanan bu gelişmenin büyük bir bilimsel adım olduğu açıklandı. Peki, Füzyon enerjisi nedir? Füzyon enerjisi ne işe yarar? Füzyon nerelerde kullanılır? Füzyon nasıl enerji üretir? İşte konu hakkında merak edilenler...

ABD Enerji Bakanlığı yetkilileri Salı günü yaptıkları açıklamada ABD'li bilim insanlarının 'ilk kez' başarılı bir şekilde net enerji kazanımı sağlayan bir nükleer füzyon reaksiyonu ürettiklerini duyurdu. Bu açıklamanın ardından birçok kişi Google araman motorlarına Füzyon enerjisi nedir? Füzyon enerjisi ne işe yarar? Füzyon nerelerde kullanılır? Füzyon nasıl enerji üretir? Detaylar haberimizde

FÜZYON ENERJİSİ NEDİR?

Füzyon enerjisi, enerji üretmek için ısı üretmek amacıyla füzyon tepkimeleri kullanarak enerji üretildiği bir güç üretimi biçimidir. Füzyon tepkimeleri, daha hafif bir atom çekirdeğini birleştirerek enerji açığa çıkararak daha ağır bir çekirdek oluşturur.

FÜZYON OLAYI NEDİR?

Nükleer füzyon, nükleer kaynaşma ya da kısaca füzyon; iki hafif elementin nükleer reaksiyonlar sonucu birleşerek daha ağır bir element oluşturmasıdır. Çekirdek tepkimesi olarak da bilinen bu tepkimenin sonucunda çok büyük miktarda enerji açığa çıkar.

FÜZYON NASIL ENERJİ ÜRETİR?

Atomlar asla dinlenmez; ne kadar sıcak olurlarsa o kadar hızlı hareket ederler. Sıcaklığın 15 milyon °C'ye ulaştığı Güneş'in çekirdeğinde, hidrojen atomları sabit bir çalkalanma halindedir. Çok yüksek hızlarda çarpıştıklarında, çekirdeklerinin pozitif yükleri arasında var olan doğal elektrostatik itme kuvveti aşılır ve atomlar birleşir. Hafif hidrojen atomlarının füzyonu, daha ağır bir element olan helyumu oluşturur.

Güneş her saniye 600 milyon ton hidrojeni helyuma dönüştürerek muazzam miktarda enerji açığa çıkarır. Ancak Güneş gibi devasa yıldızlarda olan gibi büyük bir kütle çekim kuvveti olmadan, Dünya yüzeyinde yapay yollardan füzyona ulaşmak için farklı yaklaşımlar gerekir.

FÜZYON NERELERDE KULLANILIR?

Füzyon ayrıca termonükleer bomba yani hidrojen bombasında kullanılıyor ve maalesef bu konuda başarı sağlandı. İlk olarak ABD 1954 yılında Büyük Okyanusta bulunan Marshall adasına hidrojen bombası atarak test etmiştir

FÜZYONUN SONUCULARI RADYASYON YAYAR MI?

Özetle radyasyon açısından füzyon reaktörünün inşaat ve bakımı çok güvenlidir. Hele Helyum 3 füzyonu yaparsak hemen hiç radyasyon olmaz; çünkü Helyum 3 çekirdekleri kaynaşırken nötron radyasyonu açığa çıkarmaz.