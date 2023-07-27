Fuzul GYO ne zaman işlem görecek? Fuzul halka arz kaç lot verir? Fuzul halka arz sonuçları açıklandı mı?

Halka arz takip eden vatandaşlar Fuzul Gayrimenkul halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Fuzul Gayrimenkul halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Fuzul GYO halka arz kaç lot verir? Fuzul Gayrimenkul halka arz ne zaman işlem görecek? Fuzul GYO halka arz hisse fiyatı ne kadar? Fuzul GYO halka arz hisse kodu ne? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...