Fuzul GYO ne zaman işlem görecek? Fuzul halka arz kaç lot verir? Fuzul halka arz sonuçları açıklandı mı?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Fuzul Gayrimenkul halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Fuzul Gayrimenkul halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Fuzul GYO halka arz kaç lot verir? Fuzul Gayrimenkul halka arz ne zaman işlem görecek? Fuzul GYO halka arz hisse fiyatı ne kadar? Fuzul GYO halka arz hisse kodu ne? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Fuzul Gayrimenkul halka arz ne zaman işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Fuzul Gayrimenkul halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Fuzul GYO halka arz kaç lot verir? Fuzul Gayrimenkul halka arz ne zaman işlem görecek? Fuzul GYO halka arz hisse fiyatı ne kadar? Fuzul GYO halka arz hisse kodu ne? sorularını merak ediyor. İşte Fuzul Gayrimenkul alabileceğiniz bankalar!
Fuzul Gayrimenkul, halka arz tarihi 20-21 Temmuz olarak açıklandı.
Fuzul Gayrimenkul, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Fuzul Gayrimenkul, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Fuzul Gayrimenkul, 8,90 TL'den halka arz olacak.
Fuzul Gayrimenkul hisse kodu #FZLGY olarak açıklandı.
Fuzul Gayrimenkul şirketi 91,860,000 lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.