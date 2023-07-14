Fuzul Gayrimenkul halka arz ne zaman işlem görecek? Fuzul Gayrimenkul halka arz kaç lot verir? Fuzul Gayrimenkul halka arz enerji oransal mı?

Halka arz takip eden vatandaşlar Fuzul Gayrimenkul halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Fuzul Gayrimenkul halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Fuzul Gayrimenkul halka arz ne zaman? Fuzul Gayrimenkul halka arz hangi bankada var? Fuzul Gayrimenkul halka arz enerji oransal mı? Fuzul Gayrimenkul halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...