Fuzul'den Adıyaman'daki Öğrencilere Kırtasiye Desteği

33 yıldır kişilere en uygun maliyetle ev, araç ve çatılı iş yeri finansmanı sağlayan Fuzul, kurulduğu günden bu yana topluma katkı sunma misyonuyla sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Son olarak, Adıyaman'daki bir ilkokuldaki tüm öğrencilere kırtasiye desteği sağlayan Fuzul'ün çalışanları bizzat malzemelerin dağıtımını üstlendi. Fuzul çalışanları, öğrencilere; kalem setlerini, defterleri ve muhtelif pek çok kırtasiye malzemelerini tek tek teslim etti. Fuzul, yer aldığı bu proje ile birlikte Anadolu'daki ilkokul öğrencilerinin eğitimine kırtasiye ürünleri sağlayarak onların eğitim hayatlarını desteklemeyi ve eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Eğitim, Toplumların Gelecek İnşasında Önemli Bir Alan Kaplıyor

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Fuzul İç İletişim ve İşveren Markası Fuzul Benim'in Yöneticisi Kübra Akbal Kuru, "Adıyaman'daki çocuklarımıza destek vermiş olmanın mutluluğunu yaşadığımızı belirtmek istiyorum. Bu ve buna benzer sosyal sorumluluk projeleriyle çocuklarımızın eğitim hayatlarına dokunabilmek ve onlara daha iyi bir gelecek sunabilmek noktasında yeni projelerimiz olacak. Çünkü biliyoruz ki eğitim, toplumların gelecek inşasında çok önemli bir alan kaplıyor ve bizler eğitime ne kadar destek olabilirsek o kadar güçlü bir gelecek inşasına katkıda bulunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.