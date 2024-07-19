Üye Girişi
Haberler

Futbolda yabancı sınırı kalkacak mı? Yabancı oyuncu sınırı kalkıyor mu? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbolda yabancı sınırı tartışmaları devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu konuda yapacağı ilk hamle merakla bekleniyor. Yabancı oyuncu sınırının kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu, futbol gündeminin en önemli maddelerinden biri haline geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankara'da gerçekleşen Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda 281 delege tarafından kullanılan oyun 134'ünü alan İbrahim Hacıosmanoğlu yeni TFF Başkanı oldu. Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesinin ne olacağı merak ediliyor. Yabancı sınırının kaldırılıp kaldırılmayacağı araştırılıyor. Futbolda yabancı sınırı kalkacak mı? Yabancı oyuncu sınırı kalkıyor mu?

SEÇİMDEN ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Konuyla ilgili seçimden önce açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, "O konuda çok fazla teknik çalışmalar yapılmalı. Bana göre sınırı değil, niteliği önemli. Kulüpleri zor durumda bırakmadan kararlar alınmalı, çalışmalarımız var. Gelince uygulayacağız" demişti.

Futbolda yabancı sınırı kalkacak mı? Yabancı oyuncu sınırı kalkıyor mu? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi!

MEVCUT YABANCI KURALI NEDİR ?

1) 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'ten 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüştür. Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır.

2) A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülmüştür.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Spor Gündem Gündem Spor Haberler

Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir

Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir

 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

 KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu

KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title