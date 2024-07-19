Futbolda yabancı sınırı kalkacak mı? Yabancı oyuncu sınırı kalkıyor mu? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankara'da gerçekleşen Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda 281 delege tarafından kullanılan oyun 134'ünü alan İbrahim Hacıosmanoğlu yeni TFF Başkanı oldu. Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesinin ne olacağı merak ediliyor. Yabancı sınırının kaldırılıp kaldırılmayacağı araştırılıyor. Futbolda yabancı sınırı kalkacak mı? Yabancı oyuncu sınırı kalkıyor mu?

SEÇİMDEN ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Konuyla ilgili seçimden önce açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, "O konuda çok fazla teknik çalışmalar yapılmalı. Bana göre sınırı değil, niteliği önemli. Kulüpleri zor durumda bırakmadan kararlar alınmalı, çalışmalarımız var. Gelince uygulayacağız" demişti.

MEVCUT YABANCI KURALI NEDİR ?

1) 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'ten 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüştür. Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır.

2) A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülmüştür.