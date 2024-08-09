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Futbolda 10 kusurlu hareket nedir?

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Futbolda 10 kusurlu hareket! Futbol, dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından takip edilen bir spor dalıdır ve her oyuncunun bilmek zorunda olduğu bazı kurallar vardır. Bu kurallar arasında, oyuncuların yapmaması gereken 10 kusurlu hareket bulunmaktadır. Bu hareketler, oyunun düzgün ve adil bir şekilde ilerlemesini sağlamak için belirlenmiştir. Peki, Futbolda 10 kusurlu hareket nedir?

Futbolda 10 kusurlu hareket ne? Futbol, dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından takip edilen bir spor dalıdır ve her oyuncunun bilmek zorunda olduğu bazı kurallar vardır. İşte, futbolda 10 kusurlu hareket...

FUTBOLDA 10 KUSURLU HAREKET

Aşağıda belirtilen ihlallerden birisi hakemin kanaatince dikkatsiz, kontrolsüz veya aşırı güç kullanarak yapılırsa, karşı takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir:

  • Rakibe atılan tekme veya tekme atmaya teşebbüs ederse,
  • Rakibi çelmelerse veya çelmelemeye teşebbüs ederse,
  • Rakibin üstüne sıçrarsa (kasıtlı olarak yaparsa),
  • Rakibe şarj yaparsa,
  • Rakibe vurursa veya vurmaya teşebbüs ederse,
  • Rakibini iterse,
  • Rakibe ayakla müdahale ederse.

Bir oyununun aşağıdaki 3 ihlalden birini yapması durumunda ise rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir:

  • Rakibini tutarsa,
  • Rakibe tükürürse,
  • Topu eliyle bilerek oynarsa (kendi ceza alanındaki kaleci hariç).

Yukarıdaki ihlallerin herhangi biri bir oyuncu tarafından, kendi ceza alanı içerisinde yapılırsa; diğer takım lehine penaltı vuruşu verilmektedir.

FUTBOLDA ENDİREKT SERBEST VURUŞ NE ZAMAN VERİLİR?

Kaleci, kendi ceza sahasında aşağıdaki 4 ihlalden birini yaparsa, rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir:

Topu eliyle kontrol ettikten sonra altı saniye içinde oyuna bırakmazsa,

Topu oyuna bıraktıktan sonra, top başka bir oyuncuya değmeden önce topa tekrar eliyle dokunursa,

Takım arkadaşı tarafından ayakla bilerek kendisine verilen topa eliyle dokunursa,

Takım arkadaşının taç atışından doğrudan gelen topa eliyle dokunursa.

Futbolda 10 kusurlu hareket nedir?

Bir oyuncunun, hakemin kanaatine göre aşağıdaki ihlallerden birini yapması durumunda rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir:

Tehlikeli bir tarzda oynarsa,

Rakibinin ilerlemesine mani olursa,

Kalecinin elindeki topu oyuna sokmasına engel olursa,

Oyuncunun ihtar veya ihraç edilmesi için oyunun durdurulmasına neden olan bir ihlalde bulunursa.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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