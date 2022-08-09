Futbol sahası ölçüleri nedir? Futbol sahasının özellikleri nasıl olmalıdır?

Futbol sahasının büyüklüğü hepimizin merak ettiği sorular arasında yer almaktadır. Peki hepimizin severek oynadığı, futbol karşılaşmalarının oynandığı futbol sahaları ne büyüklükte? Futbol sahası ölçüleri nelerdir? Futbol sahasının özellikleri nasıl olmalıdır?

Futbol sahasının büyüklüğü, oyunun oynanabilmesi açısından oldukça önemli bir detaydır. 11 kişinin yer aldığı bu sahalarda topun rahatça sürülebilmesi için yeterli uzunluk ve genişlikte olması gerekmektedir. Birçok farklı sınavda karşımıza çıkabilecek olan bu bilgiyi öğrenmekte fayda var. Peki Futbol sahaları ne büyüklükte? Futbol sahası ölçüleri nelerdir? Futbol sahasının özellikleri nasıl olmalıdır?

Uluslararası Futbol Birliği'nin belirlediği kurallara göre, dikdörtgen şeklinde ve zeminin mutlaka yeşil olma şartı bulunmaktadır. Yeşil renkte olma zorunluluğu bulunan saha zemininin yapay veya doğal çimlerle kaplı olması gerekmektedir.

FUTBOL SAHASI ÖLÇÜLERİ

Futbol sahasının ölçülerini mutlaka hepimiz merak etmişizdir. Futbol maçlarının oynandığı sahanın ölçüleri Uluslararası Futbol Birliği'ne göre, eni 45-90 metre arasında, boyu 90-20 metre arasında olmalıdır. Uluslararası standartlara göre yapılan statların ise en olarak 64 ile 75 metre arasında, boy olarak da 105 metre ile 120 metre arasında olmaktadır.

FUTBOL KALESİ ÖLÇÜLERİ

Sahanın en kısmından uzanan, her iki tarafta yer alan çizgilerin tam ortasına konumlandırılmaktadır. Kalenin dik olan direklerinin arasındaki mesafenin 7,32 metre, üst direğin yerden yüksekliğinin ise 2,44 metre olmalıdır. Kale direğinin standartlar göre kalınlığı 12 cm olmalı ve rengi beyaz olmalıdır.