Futbol maçları ne zaman başlayacak ve depremden dolayı ertelenen maçların tarihi belli oldu mu merak ediliyor. Türkiye'yi vuran deprem sonrası tüm spor müsabakalarına ara verildi. Futbol maçları ne zaman başlayacak ve depremden dolayı ertelenen maçların tarihi belli oldu soruları araştırılıyor. Peki, Futbol maçları ne zaman başlayacak? Depremden dolayı ertelenen maçların tarihi belli oldu mu?

Deprem riski olan yerler nereler? Hangi şehirlerde deprem riski var?

Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta oynanması planlanan tüm futbol müsabakalarının deprem nedeniyle ertelenmiştir. Ardından, futbol maçları ne zaman başlayacak ve depremden dolayı ertelenen maçların tarihi belli oldu mu soruları araştırılıyor. Futbol maçları ne zaman başlayacak? Depremden dolayı ertelenen maçların tarihi belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

DEPREMDEN DOLAYI ERTELENEN MAÇLARIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta oynanması planlanan tüm futbol müsabakalarının deprem nedeniyle 17-18-19-20 Şubat tarihinden itibaren oynanmaya başlanacağını açıkladı.

FUTBOL MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF'den yapılan açıklamada, "10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır." ifadeleri kullanıldı. 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Fenerbahçe - Arabam.com Konyaspor maçının ise 21-22-23 Şubat tarihlerinden birinde oynanması planlanıyor.

TFF'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle: