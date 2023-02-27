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Futbol Deprem kampanyası ne zaman? Omuz Omuz deprem kampanyası ne zaman, hangi kanalda?

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Futbol Deprem kampanyası ne zaman? Omuz Omuz deprem kampanyası ne zaman, hangi kanalda?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu önderliğinde gerçekleştirilecek "Omuz omuza" yardım kampanyası yapılacak. Peki, Futbol Deprem kampanyası ne zaman? Omuz Omuz deprem kampanyası ne zaman, hangi kanalda?

1 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de televizyon ve radyolardan gerçekleştirilecek ortak canlı yayınla yurt içinde ve yurt dışında futbola gönül veren ve deprem felaketleri sonrasında kalbi Türkiye için atan herkesi bir araya getirmeyi hedefleyen kampanyaya kulüp başkanları, futbolcular, teknik direktörler katılacak. Peki, Futbol Deprem kampanyası ne zaman? Omuz Omuz deprem kampanyası ne zaman, hangi kanalda?

FUTBOLDEPREM KAMPANYASI NE ZAMAN?

Kampanya A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'un ortak canlı yayınıyla gerçekleştirilecek.

1 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de televizyon ve radyolardan gerçekleştirilecek ortak canlı yayınla yurt içinde ve yurt dışında futbola gönül veren ve deprem felaketleri sonrasında kalbi Türkiye için atan herkesi bir araya getirmeyi hedefleyen kampanyaya kulüp başkanları, futbolcular, teknik direktörler katılacak.

Omuz omuza yardım kampanyasından elde edilecek gelir, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin barınma ihtiyacı için kullanılacak.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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