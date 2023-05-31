Oyuncu Füsun Demirel kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Füsun Demirel kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Füsun Demirel kimdir? Füsun Demirel kaç yaşında, nereli? Füsun Demirel hangi dizilerde oynadı?

Füsul Demirel, Sıdıka ve Şaşıfelek Çıkmazı dizilerindeki rolleriyle tanınmıştır. Çöp Adam dizisiyle adından söz ettiren Emir Çubukçukimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Füsun Demirel kimdir? Füsun Demirel kaç yaşında, nereli? Füsun Demirel hangi dizilerde oynadı?Detaylar haberimizdedir…

FÜSUN DEMİREL KİMDİR?

Perugia Yabancılar Üniversitesi (1976) ve Roma Dramatik Sanatlar Akademisi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan (1980) sanatçı, 1980'de Almanya Berlin Kollektiv Theater'da Vasıf Öngören'in yazıp yönettiği Zengin Mutfağı oyunuyla sanat hayatına başladı. Çevre Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Dostlar Tiyatrosu'nda çalıştı. 1984 yılında Atıf Yılmaz'ın Bir Yudum Sevgi filmi ile tiyatrodan sinemaya geçiş yaptı. Özellikle Züğürt Ağa, Uçurtmayı Vurmasınlar ve Büyük Adam Küçük Aşk gibi filmler ile Sıdıka ve Şaşıfelek Çıkmazı gibi dizilerdeki rolleriyle tanınır.

Oyunculuğunun yanı sıra, iyi derecede İtalyanca, İngilizce ve Almanca bilgisine dayanarak çevirmenlik yaptı ve Dario Fo ile Franca Rame'nin toplam 27 oyununu Türkçeleştirdi. Füsun Demirel 1996 yılında ÇASOD başkanlığı yapmıştır.