Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Fuse Tea markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Fuse Tea hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

FUSE TEA HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Fuse Tea, buzlu çaylar ve vitaminlerle zenginleştirilmiş gazsız meyveli içecekler üreticisidir. The Coca-Cola Company tarafından üretilmektedir. İsviçre, Gürcistan, Kazakistan ve Türkiye'de Fuse Tea, geri kalan ülkelerde ise 'Fuze Tea' veya "Fuze Beverage" ismi ile pazarlanmaktadır.

Tarihi

Fuze içecek markası 2000 yılında Lance Collins ve Paula Grant tarafından Englewood Cliffs, New Jerseyde kuruldu ve ürünlerini ilk kez Kuzey Kaliforniyada piyasaya sundular.İlk ürün karışık dut, muz kolada ve kızılcık ahududu karışımından alınan içecek idi. 2002 yılında marka yeni tatlar- şeftali mango ve tropikal karışımı başlattı. Aynı yılda, şirket büyüyerek 30 çalışana sahip oldu. Şirket 2005 yılından bu yana yeni tatlar piyasaya sunmakla hızla genişlemeye devam etti,2006 yılına kadar şirket 11 milyon adet satış yaptı.Şirketin büyümesi Coca-Cola'nın dikkatini çekti ve Şubat 2007-de 250.000.000 $-a Fuze İçeceği The Coca-Cola Company satın aldı. Ayrıca Coca-Cola satın parçası olarak NOS Enerji İçecekleri ve WaterPlus markaların haklarını kazandı.Bu,2001 yılında 186.000.000 $-a Odwallanı satın alandan beri şirketin en büyük satın almalarından biriydi. Coca-Cola şirketinin stratejik çabası Meyve suyu karışımları ve gelişmiş sularda PepsiCo'nun SoBe hattı ile rekabet oluşturmak, özellikle gazsız içeceklerin portföyünü genişletmek olarak görüldü. 2009 yılında, Fuze Subway dükkanlarında ürünlerini satmak için bir anlaşmaya girdi.

2012 yılına kadar The Coca-Cola Company Nestlé ile ortaklığıyla Nestea üretti. Dağıtım ve satış hakları ise Nestleye ait idi. 2012 yılının sonunda anlaşma bitmiş ve Coca-Cola Nesteanın üretiminden çekilmiştir. Şirket o zamandan tüm gücünü Fuse Teanın dünya çapında üretimine, geliştirilmesine ve satışına vermiştir. 2015 yılında Fuse Tea Coca-Colanın milyarlık markalarından birine dönüşmüştür.