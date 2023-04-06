Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini teslim etmesine sayılı günler kala dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken siyasi partiler de vekil listelerini hazırlamaya devam ediyor. Peki, Furkan Yazıcıoğlu hangi partiden aday oldu? Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu hangi partiden aday?

Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini 9 Nisan'a kadar YSK'ya teslim etmeleri gerekiyor. Gözler bu tarihe çevrilmişken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da sağ seçmene mesaj verebilecek simge isimlere milletvekili listelerinde yer vermeye çalışıyor. Peki, Furkan Yazıcıoğlu hangi partiden aday oldu? Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu hangi partiden aday?

FURKAN YAZICIOĞLU HANGİ PARTİDEN ADAY OLDU?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da sağ seçmene mesaj verebilecek simge isimlere milletvekili listelerinde yer vermeye çalışıyor. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nun Sivas yerine İstanbul'dan aday gösterileceği söyleniyor.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 14. yıl dönümünde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı tweet'leyen Kılıçdaroğlu şunları yazmıştı: "Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 14. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Allah bana ömür verdiği sürece, rahmetlinin sevgili oğlu Fatih Furkan, yanı başımdan ayırmayacağım diğer bir yol arkadaşımdır. Merhum Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayı birlikte sonuca vardıracağız."