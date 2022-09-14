Oyuncu Furkan Palalı kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Furkan Palalı kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Furkan Palalı kimdir? Furkan Palalı kaç yaşında, nereli?

Furkan Palalı 2011 yılında Best Model of Turkey seçilmiştir. Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle adından söz ettiren Furkan Palalı kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Furkan Palalı kimdir? Furkan Palalı kaç yaşında, nereli? Furkan Palalı biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

FURKAN PALALI KİMDİR?

Furkan Palalı, 2011 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur. Fakat 2010'dan beri yer aldığı birçok ulusal ve uluslararası defilede ve yine 2010 yılında Tuncay Özinel Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk kariyeriyle, tiyatro oyuncusu olarak Best Model of Turkey seçilen ilk manken olmuştur.

Ortaokulu Konya Özel Diltaş Lisesinde tamamladı. Daha sonra Konya Dolapoğlu Anadolu Lisesinden mezun olan Palalı, üniversite öğrenimini Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Ankara'da aldığı 6 aylık yaratıcı drama eğitimi, Tuncay Özinel'den aldığı tiyatro oyunculuğu eğitimi ve Ferdi Merter'den aldığı karakter oyunculuğu eğitimleri de olan Palalı; hâlen Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümünde yüksek lisans öğrenimini sürdürmektedir.