Furkan Olgun kimdir? Denizli Furkan Olgun neden öldü, hastalığı neydi (AK PARTİ)?

Ak Parti Denizli İl Gençlik Kolları teşkilatında aktif görev alan ve Merkezefendi Yeni Seçmen Birim Başkanlığı görevini yürüten Furkan Olgun, bir süredir lösemi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki,Furkan Olgun kimdir? Denizli Furkan Olgun neden öldü, hastalığı neydi?

FURKAN OLGUN KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Ak Parti Merkezefendi İlçe Gemçlik Kolları Yönetim Lurulu üyesi ve Merkezefendi Yeni Seçmen Birim Başkanlığı görevini yürüten Furkan Olgun, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olgun'un vefat haberi, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör tarafından sosyal medya aracılığıyla duyuruldu.Güngör, yaptığı açıklamada, "Dava ve yol arkadaşımız Furkan Olgun kardeşimizin Hakk'a yürüdüğünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumun ailesine, AK Parti Gençlik Kolları teşkilatımıza ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Hakkında

AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları'nda aktif bir üye olarak görev yapmış olan Furkan Olgun, Merkezefendi Yeni Seçmen Birim Başkanlığı görevini de üstlenmiştir.

Genç yaşta siyasete atılan Furkan Olgun, gençler arasında aktif katılımı teşvik eden projelerde yer alarak siyasi partinin gençlik yapılanmasında önemli katkılar sağlamıştır.