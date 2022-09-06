Basketbolseverlerin heyecanla takip ettiği basket maçlarının dikkat çeken ismi Furkan Korkmaz, taraftarlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Basketbolseverlerin merakla araştırdığı oyuncular arasında Furkan Korkmaz var. Peki, Furkan Korkmaz kimdir? Furkan Korkmaz kaç yaşında ve nereli? Furkan Korkmaz hangi takımda, hangi mevkii? Furkan Korkmaz kariyeri

Milli takımımızda yer alan basketbolcular, basketbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Merakla araştırılan A Milli Erkek Basketbol takımı oyuncularımız her maçın ardından performansı ile gündemde kalıp ilgileri üzerine topluyorlar. Basketbolseverler ise dikkatleri üzerine çeken yıldız basketbolcuların kim olduğunu merak edip araştırıyor. Basketbolcuların kariyerleri, nereli oldukları ve hangi takımda forma giydikleri taraftarlar tarafından araştırılan konulardan birisi. Peki, Furkan Korkmaz kimdir? Furkan Korkmaz kaç yaşında ve nereli? Furkan Korkmaz hangi takımda, hangi mevkii? Furkan Korkmaz kariyeri

FURKAN KORKMAZ KİMDİR?

Furkan Korkmaz 24 Temmuz 1997 yılında doğmuştur. 2.03 metre boya sahip olan oyuncu, şutor gard ve kısa forvet mevkiinde oynuyor. 30 numaralı forma numarası ise Philadelphia 76ers takımında oynuyor. İstanbul'un Bakırköy ilçesinde doğan Furkan basketbola dokuz yaşındayken okul takımında oynayarak başladı. Ardından Murat Murathanoğlu'nun başkanlığını yaptığı Başkent 34 adlı basketbol kulübünde oynadı. Başkent 34'teki antrenörü Leyla Çalışkan'ın Yeşilyurt Spor Kulübü'nde görev yapmaya başlamasının ardından Furkan da Yeşilyurt Spor Kulübü'nde oynamaya başladı ve 2012 yılında 15 yaşındayken 250.000 dolar karşılığında Anadolu Efes'e transfer oldu. Korkmaz, Anadolu Efes genç takımıyla 2012-13 sezonunda Türkiye Yıldızlar Ligi Şampiyonluğu'nu kazandı. 2013-14 sezonunda ise Anadolu Efes'in Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Pertevniyal ile Genç Erkekler Ligi şampiyonluğunu kazandı. Aynı sezon Pertevniyal ile Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 22 karşılaşmaya çıktı ve 4.4 sayı ortalamasıyla oynadı.Kariyerine Anadolu Efes ile başladıktan sonra 2016-2017 yılında Banvit Basketbol Takımına kiralık olarak gitti. 2017 yılı itibari ile de Philadelphia 76ers takımında forma giymekte. Philadelphia'nın ilk NBA Yaz Ligi maçında, Furkan Boston Celtics'e karşı 28 dakikada 8'i üçlük olmak üzere 40 sayı kaydetti. Bu performansıyla NBA Yaz Ligi tarihinde 40 sayı barajına ulaşan 5. oyuncu oldu. 10 Aralık'ta, Furkan Korkmaz Detroit Pistons'a karşı kazanılan maçta kenardan gelerek 18 sayıyla oynadı. 12 Aralık'ta ise NBA kariyerinde ilk kez ilk beşte yer aldı. Furkan Korkmaz 2018-19 sezonunda 48 maçta 5.8 sayı, 2.2 ribaund, 1.1 asist ve 0.6 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti.

A MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2013 yılında Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Basketbol Şampiyonası'nda maç başına 25.3 sayı ortalaması ile turnuvanın sayı kralı oldu.2014 yazında Konya'da düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye 18 yaş altı millî takımı ile şampiyon oldu. Furkan turnuvayı 11.6 sayı ortalamasıyla tamamladı. 2015 yılında Yunanistan'ın Girit şehrinde düzenlenen ve Türkiye 19 yaş altı millî takımının üçüncü olduğu FIBA U19 Dünya Şampiyonası'nda forma giydiği 7 maçta 13.7 sayı, 4.3 ribaunt, 1.9 asist ve 2.1 top çalma ortalamaları yakalayarak turnuvanın en iyi beşine seçildi. Yine 2015 yılında FIBA U18 Avrupa Şampiyonası'nda 18 yaş altı millî takımı forması giydi ve gümüş madalya kazandı. Gösterdiği başarılı performans sonucunda turnuvanın en iyi beşine seçildi. 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk kez Türkiye millî basketbol takımı forması giydi ve turnuvanın en genç oyuncusu oldu. Görev aldığı 4 karşılaşmada 2 sayı ortalaması yakaladı. Furkan, millî takımın, Filipinler'in Manila şehrinde oynadığı 2016 Rio Olimpiyatları eleme maçlarının kadrosunda yer aldı. Oynadığı 3 karşılaşmada ortalama 12.3 dakika sahada kaldı ve 3.3 sayı ortalaması yakaladı. Türkiye'de düzenlenen 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda oynadığı 6 karşılaşmada %53.8 saha içi isabet oranıyla 10.5 sayı, 2.0 ribaund, 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı.

FURKAN KORKMAZ HANGİ TAKIMDA, HANGİ MEVKİİ?

A Milli Erkek Basketbol takımında oynayan basketbolcu Philadelphia 76ers takımında şutor gard ve kısa forvet mevkiinde oynuyor.