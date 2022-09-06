A Milli Erkek Basketbol takımımız Avrupa Basketbol Şampiyona'sında üçüncü maçına Gürcistan ile çıkmıştı. EuroBasket'te heyecan tam gaz devam ederken Gürcistan maçında A Milli Takımımız'da gergin anlar yaşandı. Maçı takip eden basketbolseverler ise Gürcistan maçında ne oldu? Diye araştırmalara başlamıştı. Furkan Korkmaz Gürcistan maçında ne oldu? Furkan Korkmaz diskalifiye mi oldu? Furkan Korkmaz Türkiye- Belçika maçında yok mu?

A Milli Erkek Basketbol takımımızın ülkemizi Avrupa Basketbol Şampiyona'sında temsil ediyor. Turnuvada üçüncü maçına çıkan takımımız Gürcistan ile maça çıktı. Bugün ise Belçika ile karşı karşıya gelecek. EuroBasket'te üçüncü maçımızda Gürcistan takımı ile yaşanan gergin anlarda ne olduğu merak ediliyor. Furkan Korkmaz'ın Gürcistan maçında neler yaşadığı basketbolseverler tarafından en çok araştırılan konulardan birisi oldu. Peki, Furkan Korkmaz Gürcistan maçında ne oldu? Furkan Korkmaz diskalifiye mi oldu? Furkan Korkmaz Türkiye- Belçika maçında yok mu?

FURKAN KORKMAZ GÜRCİSTAN MAÇINDA NE OLDU?

Avrupa Basketbol Şampiyona'sında üçüncü maçına çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımımız Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Maçı 88-83'lük skor ile kaybettik. Maç esnasında Gürcistan oyuncusu Duda Sanadze ile Furkan Korkmaz arasında gergin anlara tanıklık ettik. Seyircilerin de fark edebileceği bir şekilde basketbolcumuz Furkan Korkmaz'a ingilizce sözler ile hareket yapan Gürcistan oyuncusu Duda Sanadze'in tahrik edici hareketlerinin ardından oyuncumuz Furkan Korkmaz oyuncuya tepki gösterdi. Yaşanan gergin anlar ve tartışma sonrası Furkan Korkmaz ve Duda Sanadze oyundan diskalifiye edildi. Yaşananlar sonrasında Furkan Korkmaz soyunma odasına giderken bir anda yaşanan karışıklık dikkatleri çekti. Teknik heyetin ve güvenlik ekiplerinin Furkan Korkmaz'ın bulunduğu yere doğru hızlıca gitmesinin ardından herkes durumu merak etti. Furkan Korkmaz'ın diskalifiye edilmesi ardından soyunma odasına giderken rakip takımın 3 oyuncusu ve güvenlik ekiplerinin Furkan Korkmaz'a saldırdığı öğrenildi.

FURKAN KORKMAZ GÜRCİSTAN MAÇINDAKİ SALDIRININ ARDINDAN FURKAN KORKMAZ'IN AÇIKLAMASI

"Eren Hoca'yla beraber tünelden soyunma odasına giderken sahadaki 2 Gürcistan oyuncusu ve güvenlik bize saldırdı. 5 kişi üzerimize koşarak bize saldırdı biz de kendimizi savunduk. Tesadüftür ki Eren Hoca da olayın böyle olacağını hissetmiş, orada beraber dik bir şekilde ayakta durduk." Sözlerinin ardından şunları ekledi; "Kimse benimle o şekilde konuşamaz, konuşan da cevabını alır. Böyle bir organizasyonda böyle bir güvenlik açığı ve bir şeylere göz yumulması çok yanlış. Kavga anında her şey çok karamboldü. Gürcistan oyuncuları ve güvenlikler vardı. Güvenlikler ayırmaya çalışmadılar, iyi niyetli değillerdi. Taraftar olup olmadığını görmedim."

FURKAN KORKMAZ TÜRKİYE- BELÇİKA MAÇINDA YOK MU?

Avrupa Basketbol Şampiyona'sının üçüncü maçında A Milli Basketbol Takımımız Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Furkan Korkmaz'a tahrik edici hareketler eden Duda Sanadze'ye tepki vermesi sonucu iki oyuncu da diskalifiye oldu. Furkan Korkmaz diskalifiye olması nedeniyel 6 Eylül gününde oynanacak Türkiye- Belçika basketbol maçında yer almayacak.