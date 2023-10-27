Survivor All Star 2024 Furkan Kızılay kimdir ve Furkan Kızılay Survivor All Star'a mı katılıyor gündeme geliyor. Survivor 2024 yarışmacı kadrosunda kimler olduğu merak ediliyor. TV8 kanalında yayınlanan Survivor yarışması yeni sezon yarışmacısı belli oldu. Peki, Furkan Kızılay Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu mu? Furkan Kızılay Survivor'a mı katılıyor? Furkan Kızılay kimdir, hangi yıllar yarıştı?

Furkan Kızılay Survivor'a mı katılıyor? Furkan Kızılay Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu mu? Furkan Kızılay kimdir, hangi yıllar yarıştı?

Survivor All Star 2024 Furkan Kızılay kimdir ve Survivor 2024 yeni sezon yarışmacıları kimler merak ediliyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2024 sezonunun yarışmacılarını açıklamaya devam ediyor. Furkan Kızılay Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu mu? Furkan Kızılay Survivor'a mı katılıyor? Furkan Kızılay kimdir, hangi yıllar yarıştı? Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR ALL STAR 2024 FURKAN KIZILAY KİMDİR?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması yeni sezonuna hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star 2024 sezonunun yeni yarışmacısını duyurdu. Ilıcalı, Survivor 2024 kadrosuna Furkan Kızılay'ın dahil olduğunu açıkladı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Kızılay'ın yeniden Survivor All Star'da olacağını söyleyen Acun Ilıcalı, "Sevgili Furkan Survivor All Star'a sakatlıkla yarım kalan hikayesini tamamlamak için geliyor.. Hızıyla hepimizi şaşırtan Furkan, SMS'siz yarışmanın sürprizi olabilir.. Gönülden başarılar" dedi.

FURKAN KIZILAY KİMDİR?

Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Türk dizi film oyuncusu ve şarkıcı. Çocuklar Duymasın adlı TV dizisindeki Emre (Havuç) karakteri ile ünlenmiştir. Sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almaktadır. Ayrıca 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albümü çıkarmıştır. 2010'da çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandırmaya başlamıştır. Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri bölümünde sürdürmektedir. 21 Ocak 2017 yılında yayınlanan 2017 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yarıştı.

Televizyon

Çocuklar Duymasın (2002-2005)

Çocuklar Duymasın (2010-2012-2013-2014)

Survivor Ünlüler-Gönüllüler (2017)

Albümleri