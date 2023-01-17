Furkan Dede kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Furkan Dede evli mi, sevgilisi kim?

Magazin gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Furkan Dede kim merak ediliyor. Peki Furkan Dede kimdir? Furkan Dede kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Furkan Dede burcu ne? İşte Furkan Dede yaşı, burcu, aslen nereli olduğu hakkında bilinen detaylar...

Furkan Dede kimdir? Magazin gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Furkan Dede kim merak ediliyor. Peki Furkan Dede kimdir? Furkan Dede kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Furkan Dede burcu ne? İşte Furkan Dede yaşı, burcu, aslen nereli olduğu hakkında bilinen detaylar haberimizde...

FURKAN DEDE KİMDİR?



Survivor Ekstra sunucusu olan Furkan Dede, 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Sunucu ve yorumcu Furkan Dede ilk olarak Var Mısın Yok Musun programında yer almıştır. Yarışmada 100.000 TL'lik ödül kazanan Furkan Dede, 2010 yılında Survivor'a dahil oldu. Furkan Dede, 2013 yılında TV 8 ekranlarında yayınlanan Let's Play adlı komik video programını sundu. Uzun bir süredir Survivor Ekstra adlı programın sunuculuğunu üstleniyor.

FURKAN DEDE'NİN SEVGİLİSİ KİM?

Berçin Tavukçuoğlu, Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede'nin sevgilisidir. Gıda ve içecek hizmetleri veren bir şirkette Kilit Müşteri Yönetici olarak görev yapmaktadır. York Üniversitesi Kimya mezunudur. Tavukçuoğlu İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir.