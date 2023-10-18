Furkan Bölükbaşı kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Gazeteci Furkan Bölükbaşı'nın biyografisi gündeme geliyor. İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Bölükbaşı, TRHaber isimli haber sitesinde editörlük yapmaktadır. Peki, Furkan Bölükbaşı kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Furkan Bölükbaşı biyografisi!

Furkan Bölükbaşı'nın biyografisi araştırılırken Furkan Bölükbaşı kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Bölükbaşı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'ndaki Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Furkan Bölükbaşı kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Furkan Bölükbaşı biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

FURKAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı bölümde yüksek lisansa başlayan Bölükbaşı, 2013 yılında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında başladığım Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'ndaki Yüksek Lisans eğitimimden 2016 yılında mezun oldu. TRHaber isimli haber sitesinde editörlük yapmaktadır.