Furkan Bölükbaşı kimdir? Furkan Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Furkan Bölükbaşı hayatı ve biyografisi!
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Son günlerde kendinden sıklıkla bahsettiren isimlerden biri olan Furkan Bölükbaşı hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Furkan Bölükbaşı'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Furkan Bölükbaşı kimdir? Furkan Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Furkan Bölükbaşı hayatı ve biyografisi!
Son günlerde gündemde olan isimlerden biri Furkan Bölükbaşı hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Furkan Bölükbaşı'nın hayatını araştırıyor. Peki, Furkan Bölükbaşıkimdir? Furkan Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Furkan Bölükbaşı hayatı ve biyografisi!
FURKAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı bölümde yüksek lisansa başlayan Bölükbaşı, 2013 yılında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında başladığım Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'ndaki Yüksek Lisans eğitimimden 2016 yılında mezun oldu. TRHaber isimli haber sitesinde editörlük yapmaktadır.