Furkan Andıç kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Türk televizyon dizisi. Furkan Andıç kimdir? Kara Tahta Atlas'ı Furkan Andıç kaç yaşında, nereli? Dizileri ve filmleri

KARA TAHTA ATLAS GERÇEK ADI NE?

Doğduğu, aşık olduğu, ölüme itildiği memlekete öğretmen olarak döndü. Peki bundan sonra her şey değişecek mi? Atlas karakterini canlandıran isim Furkan Andıç'tır.

FURKAN ANDIÇ KİMDİR?

Genç oyuncu, 4 Nisan 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokulu ve liseyi Ataşehir'de okudu. 2007 yılında liseden mezun olduktan sonra Ukrayna'ya giderek, Kiev Politeknik Universitesi'nde dil eğitimi aldı. Ardından ekonomi okudu ve İstanbul'a dönüş yaptı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü'nde eğitimine başlayan Andıç,daha sonra 2011-2012 yıllarında Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümüne geçiş yaptı. 11 yıl lisanslı basketbol oynadı.

KOLEJ GÜNLÜĞÜ DİZİSİYLE EKRANA GELDİ

Furkan Andıç, birçok reklam filminde yer alarak oyunculuk kariyerine başladı. 2011 yılında "Kolej Günlüğü" dizisinde canlandırdığı Mert karakteriyle ekranlara ilk kez geldi. 2012 yılında "Adını Feriha Koydum Emirin Yolu" dizisinde "Selim" karakterini oynadı. 2012 yılında, "Umutsuz Ev Kadınları" dizisinde Levent karakterini canlandırdı. 2013 yılında "Yağmurdan Kaçarken" adlı dizide rol aldı. 2014 yılında ise "Kaçak Gelinler" dizisinde Açelya Topaloğlu, Selin Şekerci, Deniz Baysal, Fırat Albayram ile başrolü paylaştı.

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