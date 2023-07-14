Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın ilişkisi hakkında merak edilenler. İkilinin birlikte olup olmadığı ve ilişkileri hakkında detaylar. Peki, Furkan Andıç Aybüke Pusat sevgili mi? Aybüke Pusat ve Furkan Andıç birlikte mi? İşte detaylar...

2019 yılında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde birlikte rol alan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç sevgili mi merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın birlikte çekilmiş fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar tarafından Furkan Andıç ve Aybüke Pusat ilişkisi araştırılmaktadır. Peki, Furkan Andıç Aybüke Pusat sevgili mi? Aybüke Pusat ve Furkan Andıç birlikte mi? Detaylar haberimizde...

FURKAN ANDIÇ AYBÜKE PUSAT SEVGİLİ Mİ?

Her Yerde Sen dizisinde birlikte rol alan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın arkadaşlığı aşka dönüştü. Bir süredir birlikte olan ikili, ilişkilerini ilan etmekten kaçınıyor. Geçtiğimiz ay bir davete katılan Pusat, sevgilisinin kucağına atlayarak öpücüklere boğdu. Eğlenceli halleri dikkatlerden kaçmayan ikilinin görüntüleri de kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.