Sanat yazarı Funda Demir, 2 yıl önce boşandığı eski eşi mali müşavir Mustafa Çapar'ı çocuklarının gözü önünde öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki, Funda Demir kimdir? Yazar Funda Demir kaç yaşında, nereli?

FUNDA DEMİR KİMDİR?

Funda Demir, Kimya Öğretmenliği lisansıyla mezun olduğu üniversite yıllarında kitap, tiyatro, satranç ve çevre kulüplerinde faaliyet gösterdi. 1999-2006 yılları arasında İstanbul'da öğretmen olarak görev yaptı. Ardından on yıl özel bir şirkette proje yönetiminde çalıştı. Beykent Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2016 yılında profesyonel çalışma hayatını bırakarak edebi anlamda yazın ve okuma çalışmalarına dahil olmaya başladı.. Funda Demir'in daha çok gerilim, korku, psikolojik romanları analiz ettiği öğrenildi. Kendisini "Sanat Yazarı" olarak tanımlayan Demir en son, Oxford Üniversitesi'nden Prof. Kevin Dutton tarafından yazılmış "Olağan Psikopatlar" adındaki kitabı değerlendirmişti.