Funda Arar konserleri 2022! Funda Arar takvimi! Funda Arar nerede konserleri nerede, ne zaman? - Haberler

Konserleri ile müzikseverlerin beğenisini toplayan Funda Arar'nun yeni konserinin nerede olacağı merak ediliyor. Peki, Funda Arar takvimi! Funda Arar nerede konserleri nerede, ne zaman?

FUNDA ARAR KONSERLERİ NEREDE, NE ZAMAN?

Funda Arar, sosyal medya hesabından konserleri hakkında bilgiler paylaşıyor.

İşte son paylaşımı:

FUNDA ARAR KİMDİR

İlköğrenimini Ankara Ahmet Vefik Paşa İlköğretim Okulunda, orta ve lise öğrenimini Muğla ve Adapazarı'nda tamamlayan Funda Arar, 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Eğitiminin ardından iki yıl boyunca müzik öğretmenliği ve sahne çalışması yaptı.[

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