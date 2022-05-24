Fulya Zenginer kimdir? Fulya Zenginer hayatı ve biyografisi! Fulya Zenginer kaç yaşında, nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Fulya Zenginer merak konusu oldu. İşte Fulya Zenginer hakkında merak edilen Fulya Zenginer kimdir, Fulya Zenginer hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

FULYA ZENGİNER KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Temmuz 1989

32yaşında

İstanbul

Boy: 1,61 m

İlk ve orta okulu Zeytinburnu Nuri Paşa İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Bakırköy Lisesi'nde tamamladı. Haliç Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde okudu. İlk uzun soluklu oyunculuk tecrübesini İki Aile dizisinde İclal Aydın'ın oynadığı Eda karakterinin gençliğini canlandırarak yaşadı. 2008-2011 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayınlanan Küçük Kadınlar dizisinde canlandırdığı Yeliz karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. 2012 yılında Sağ Salim filminde Nihal karakteriyle başrolde yer aldı. 2013 yılında El Cin isimli korku filminde de yer alan Zenginer, 2012-2014 yılları arasında atv'den Show TV'ye transfer olan Benim İçin Üzülme dizisinde Buke karakteriyle yine başrol oynadı.

2019 yılında ressam Kuntay Tarık Evren ile evlendi. Çift ''Milan'' isimli bir erkek bebek beklemektedir.

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