Galatasaray'ın eski teknik direktörü'nün eşi olan Fulya Terim, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Fulya Terim'in kim olduğu merak edilen konular arasında. Fatih Terim'in eşi olan Fulya Terim kaç yaşında? Fulya Terim nereli? Soruları merak edilmekte. Peki, Fulya Terim kimdir? Fatih Terim'in eşi Fulya Terim kaç yaşında, nereli? Fulya Terim hayatı!

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İmparator lakaplı eski Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim futbolseverler tarafından bilinen, başarıları ile kendisine hayran bırakan birisi iken Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in de ismi sıklıkla duyduğumuz bir isim. Merak edilen konular arasında Fulya Terim'in hayatı var. Peki, Fulya Terim kimdir? Fatih Terim'in eşi Fulya Terim kaç yaşında, nereli? Fulya Terim hayatı!

FULYA TERİM KİMDİR?

Fatih Terim 1982'de Fulya Terim ile evlendi. Terim çiftinin Merve ve Buse adında iki kızı vardır. 21 Şubat 1960 yılında doğan Fulya Terim, 3 toruna sahip. Fulya Terim'in annesi Rezan Meral Aksu iken babası Kamuran Aksu'dur. Fatih Terim ilk 1982 yılından beri evli.