CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları izlemek üzere gittiği bölgede tüyler ürpertici bir olayla karşılaştı. "Fulya Öztürk'ü kim, neden tehdit etti, olay ne? Fulya Öztürk canlı yayında açıkladı! " Merak konusu oldu. İşte detaylar…

Fulya Öztürk'ü kim, neden tehdit etti, olay ne? Fulya Öztürk canlı yayında açıkladı!

Fulya Öztürk, canlı yayın sırasında İsrail'den gelen gizemli bir telefon tehdidini kamuoyuyla paylaştı. Peki ama Fulya Öztürk'ü kim, neden tehdit etti, olay ne? Fulya Öztürk canlı yayında açıkladı! İşte detaylar…

FULYA ÖZTÜRK'Ü KİM, NEDEN TEHDİT ETTİ, OLAY NE?

İsrail-Filistin çatışmasının son gelişmelerini CNN Türk ekranlarında aktarmak üzere canlı yayına katılan Fulya Öztürk, izleyenleri dehşete düşüren bir olayla karşılaştı. Yayın sırasında, kendisini arayan kişinin, "İsrail'de misin? Kendine dikkat et, tekrar arayacağım" dediğini açıkladı. Öztürk, bu tehdidin kaynağını tanımadığını, ancak numaranın yalnızca "02-21" olarak göründüğünü belirtti. Ayrıca, Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sabah saatlerinde yine aynı numaradan arandığını, ancak geri aradığında ulaşamadığını dile getirdi.

Fulya Öztürk'ün tehdit edildiği numaranın kaynağı henüz belirlenemedi. Ancak bazı iddialara göre, numara İsrail'in uluslararası telefon kodu olan "972" ile başlıyor ve "02-21" ile devam ediyor. Bu nedenle, numaranın İsrail'in başkenti Kudüs'ten geldiği olasılığı güçleniyor. Ancak bu iddia kesinlik kazanmış değil. Fulya Öztürk'ün tehdit edildiği numaranın sahibinin kim olduğu ve böyle bir eylemi neden gerçekleştirdiği şu anda soruşturuluyor.

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?

Fulya Öztürk, 5 Ocak 1989 tarihinde Adana'nın Seyhan ilçesinde doğdu. Beş çocuklu bir ailenin kızıdır. Lise eğitimini Adana Gündoğdu Koleji'nde tamamladı. Yüksek öğrenimine 2006 senesinde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünde başladı. Üniversiteye girdiği sene Doğan TV'nin "Staj On Air" programına katıldı; Star TV iç yapımlarda stajyer olarak televizyonculuğa başladı.

Profesyonel iş kariyerine 2008 senesinde CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda çalışmaya başladı. Elif Ilgaz Aydınlar'la Yaşama Sevinci ve Cem Seymen'le İş Seyahati programlarının yapımcılığını yaptı.

2010 senesinde CNN TÜRK Haber Merkezi'nde göreve başladı. Üç sene kurgu editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı.

2013 senesinde saha muhabirliğine başladı. "Kobani'den kaçan Suriyeli Besma'nın Hikayesi" (2014) "Türkiye'de Romatolog yok" (2014), "Üniversite hastanelerinde hasta yakınlarından istenen medikal malzeme" (2015), "Bir doktorun 36 saat nöbet çilesi" (2015) başlıklı haberleri,, Suriyelilerin Türkiye'ye kaçak yollarla göç etme serüvenini anlattığı Sığınamayanlar belgeseli (2015) ilgi gördü. Sığınamayanlar belgeseli ile 2015'te "Yılın Muhabiri" ve "En İyi Özel Haber" dallarında ödüllere layık görüldü.

Öztürk, 2018'de Çorlu tren kazası ile ilgili canlı yayın yaptı; İnsani Yardım Vakfı yetkilileri ile birlikte Etiyopya, Somali gibi Afrika'nın yoksul ülkelerine giderek Türkiye'den giden yardımları görüntüledi.

Afrika ve Arakan'dan yaptığı haberlerden ötürü 2018'de HEMPA Çocuk Hakları Derneği'nin Ankara'da düzenlediği Çocuk Hakları Zirvesi'nde En Duyarlı Muhabir Ödülü'ne layık görüldü.

2020'de Dağlık Karabağ Savaşı'nı takip etti; Şırnak'ta Cudi Dağı'nda askeri operasyon izledi, Elazığ depreminde kurtarma çalışmalarına dair canlı yayın yaptı. Karabağ'da yaşadıklarını bir mini-belgeselle anlattı. Öztürk'ün ve kameraman Halil Kahraman'ın Dağlık Karabağ Savaşı'nda yaşadıkları Azerbaycan'da "Fulya:Gözyaşının Zafere Dönüş Hikayesi" adıyla belgesele konu oldu. Mezun olduğu Adana Gündoğdu Koleji'nde 2018 yılında yapılan "Değişim" temalı TEDx'te konuşmacı oldu.

12 Temmuz 2021 tarihinde FOX kanalına geçti ve Fulya ile Umudun Olsun adlı programı sundu. Kayıp insanların bulunması, faili bilinmeyen cinayetlerin aydınlatılması, aile içi sorunlarla ilgili yayın yapan bu program ile "En İyi Gündüz Kuşağı" ve "En İyi Realite Programı" dallarında televizyon ödüllerine layık görüldü. Fulya ile Umudun Olsun'un, yayını 10 Haziran 2022'de yayınlanan bölümle sonlandı.

2022 yılında yeniden CNN Türk'e dönen Fulya Öztürk, saha muhabirliği yaptı ve CNN TÜRK Haber Merkezi'nin Özel Haberler Şefi olarak görev aldı. Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Rusya'ya giderek Moskova izlenimlerini aktardı.