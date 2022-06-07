Fulya Öztürk neden yok? Fulya Öztürk FOX Fulya ile Umudun Olsun'dan ayrıldı mı? FOX TV'de sürpriz ayrılık! - Haberler

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Fulya Öztürk neden yok? Fulya Öztürk FOX Fulya ile Umudun Olsun'dan ayrıldı mı? FOX TV'de sürpriz ayrılık!

Haberler.com - Gündem
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Fulya Öztürk neden yok? Fulya Öztürk FOX Fulya ile Umudun Olsun'dan ayrıldı mı? FOX TV'de sürpriz ayrılık!

FOX Tv'de yayınlanan Fulya İle Umudun Olsun programı yeni sezonda olmayacağını duyurdu. Fulya Öztürk neden yok soruları seyirciler tarafından araştırılıyor. Hafta içi her gün yayınlanan Fulya İle Umudun Olsun programı ekranlara veda ediyor. Peki, Fulya Öztürk FOX Fulya ile Umudun Olsun'dan ayrıldı mı?

Fulya Öztürk neden yok ve Fulya Öztürk ayrıldı mı soruları gündeme geliyor. Yoğun ilgi ile izlenen Fulya İle Umudun Olsun program yeni sezon hayatında olmayacağını duyurdu. Fulya Öztürk neden bitti, yayında neden yok soruları gündeme geliyor. Fulya Öztürk neden yok? Fulya Öztürk FOX Fulya ile Umudun Olsun'dan ayrıldı mı? FOX TV'de sürpriz ayrılık! Detaylar haberimizdedir….

FULYA ÖZTÜRK NEDEN YOK?

FOX TV ekranlarında yayınlanan "Fulya İle Umudun Olsun" programının sunucusu Fulya Öztürk, yeni sezonda ekranda olmayacak. Öztürk, bundan sonraki meslek hayatına eskiden olduğu gibi haberci olarak devam etmek istediğini dile getirdi.

CNN Türk'te muhabirlik yaptığı sırada FOX TV'den gelen teklifle gündüz kuşağında "Fulya İle Umudun Olsun" programını yapmaya başlayan gazeteci Fulya Öztürk, söz konusu program kapsamında 3 cinayet soruşturmasını aydınlatarak, 60 kayıp kişinin bulunmasını sağladı.

Fulya Öztürk neden yok? Fulya Öztürk FOX Fulya ile Umudun Olsun'dan ayrıldı mı? FOX TV'de sürpriz ayrılık!

FOX FULYA İLE UMUDUN OLSUN BİTTİ Mİ?

Zaman zaman programda gerginlik yaşayan Öztürk, FOX TV'nin eski ana haber spikeri Fatih Portakal'la yaşadığı polemik nedeniyle de uzun süre konuşuldu. Fulya Öztürk, artık gündüz kuşağında program yapmamaya karar verdi. Öztürk, bu kararının nedenini ise "Aklım ruhum hep haberde kaldı, yeni sezonda program yapmak istemiyorum" sözleriyle açıkladı. Öztürk'ün aldığı bu kararı FOX yönetimiyle de paylaştığı ve yeni sezonda ekranda olmayacağını ilettiği öğrenildi.

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