Fulya Öztürk milletvekili adayı mı oldu? Fulya Öztürk hangi partiden aday olacak?

Resmi seçim süreci başladı ve seçim takvimi devam ediyor. CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk ile ilgili iddia ise gündem oldu. Peki, Fulya Öztürk milletvekili adayı mı oldu? Fulya Öztürk hangi partiden aday olacak?