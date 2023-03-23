Fulya Öztürk milletvekili adayı mı oldu? Fulya Öztürk hangi partiden aday olacak?
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Resmi seçim süreci başladı ve seçim takvimi devam ediyor. CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk ile ilgili iddia ise gündem oldu. Peki, Fulya Öztürk milletvekili adayı mı oldu? Fulya Öztürk hangi partiden aday olacak?
Milletvekili başvurularının devam ettiği bu günlerde ortaya atılan bir iddia gündem oldu. AK Parti'nin Fulya Öztürk'e teklif götürdüğü ileri sürüldü. Peki, Fulya Öztürk milletvekili adayı mı oldu? Fulya Öztürk hangi partiden aday olacak?
FULYA ÖZTÜRK MİLLETVEKİLİ ADAYI MI OLDU?
İsmail Saymaz, yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "AK Parti, gazeteci arkadaşımız Fulya Öztürk'e milletvekili adaylığı teklifi götürdü."
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