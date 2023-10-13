Fulya Öztürk, Kudüs'teki son durumu analiz ediyor. Kudüs'te yaşanan son gelişmeler ve mevcut durum hakkında bilgi veriyor. Peki, Fulya Öztürk Kudüs'te ne oldu? Kudüs son durum ne? İşte detaylar...

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk Kudüs'te yaşananları aktarırken canlı yayında İsrail askerleri müdahale etti. Kudüs'te yaşananlar araştırılmaktadır. Filistin ve İsrail arasında yaşananları aktaran Fulya Öztürk'ün yeni yayınları merak konusu oldu. Peki, Fulya Öztürk Kudüs'te ne oldu? Kudüs son durum ne? Detaylar haberimizde...

FULYA ÖZTÜRK KUDÜS'TE NE OLDU?

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, Mescid-i Aksa'nın dışında namaz kılan Müslümanların görüntülerini aktarırken İsrail askerlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Öztürk, "Bu bir müdahale değil, bir saldırı. İsrail polisi, namaz kılan insanların üzerine gaz bombası attı. Filistinli Müslümanlar hiçbir şey yapmadı. Bu neyin müdahalesi böyle? Şu anda İsrail polisinin bir saldırısı söz konusu. Bu insanlar protestoya bile başlamamışlardı, sadece namaz kılıyorlardı. İsrail polisi kimi isterse o girebiliyor Mescid-i Aksa'ya." ifadelerini kullandı.

KUDÜS SON DURUM NE?

Günlerdir Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlileri hedef aldı. Mescid-i Aksa çevresinde namaz kılmak isteyen Filistinliler sert bir müdahaleyle karşılaşırken, İsrail polisinin Müslümanların üzerine gaz bombası attığı anlar ve yaşanan karışıklığa dair görüntüler servis edildi.